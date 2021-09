Agentes da Guarda Ambiental realizaram treinamento com armas não letais. - Divulgação / PMNI

Publicado 25/09/2021 11:31

A Guarda Ambiental Municipal de Nova Iguaçu (GAM) realizou nesta semana uma capacitação para os agentes da corporação passarem a usar armas não letais, como arma de choque, sinalizadores e spray de pimenta. O treinamento ocorreu na sede da Condor Tecnologias Não Letais, em Adrianópolis.

Os agentes tiveram um curso teórico no qual o coronel Ricardo Soares, coordenador de treinamento, explicou sobre o funcionamento e correta utilização do armamento. Em seguida, foi a vez dos guardas colocarem em prática o aprendizado e manusearem o equipamento. O secretário municipal de Meio Ambiente, Fernando Cid, também participou da capacitação e afirmou que a utilização de armas não letais pela GAM, regulamentada pelo município, será fundamental para a segurança dos agentes.

“A Guarda Ambiental Municipal tem como prioridade a conscientização e educação ambiental, mas também combate crimes desta natureza. As ocorrências geram risco aos agentes. Então as armas não letais serão uma importante ferramenta no serviço da nossa equipe. A arma não letal é um último recurso e deverá ser usada quando houver risco real ao agente”, disse.

A Prefeitura de Nova Iguaçu ainda está em processo de aquisição das armas não letais. Mas esta não é a única novidade no combate aos crimes ambientais na cidade. Em outubro, o município deve dar início ao Projeto Patrulha Ambiental, uma parceria do governo com a Polícia Militar. Uma dupla de policiais indicados pelo Comando de Policiamento Ambiental da PM (CPAm) irá atuar diariamente na cidade, utilizando uma viatura do PROEIS – Nova Iguaçu Mais Seguro na fiscalização e combate aos crimes ambientais.

“A Patrulha Ambiental é um grande avanço, pois vai possibilitar o trabalho conjunto de policiais com especialização na área ambiental com os agentes da GAM e também outras instâncias de fiscalização, como o INEA e o ICMBio”, completou Fernando Cid.