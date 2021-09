Milhares de cães e gatos foram imunizados contra a raiva, neste sábado, em Nova Iguaçu. - Divulgação/PMNI

Milhares de cães e gatos foram imunizados contra a raiva, neste sábado, em Nova Iguaçu.Divulgação/PMNI

Publicado 26/09/2021 08:00

A Prefeitura de Nova Iguaçu vacinou um total de 82 mil animais contra a raiva no Dia D de Vacinação Antirrábica Animal, ocorrido no sábado. Milhares de pessoas aproveitaram o dia ensolarado e levaram seus cães e gatos para receberem a imunização anual nos mais de 70 pontos de vacinação disponibilizados pela por toda a cidade. A iniciativa teve o apoio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), que disponibilizou quase metade das escolas da rede para a ação.

No bairro da Posse, a ida ao posto de imunização acabou se transformando em um programa em família. A dona de casa Selma Regina Vieira, 47 anos, foi à Escola Municipal Dr. Orlando Mello acompanhada das filhas Mariana, 14, e Sthefany, 19. Elas levaram os cães Joaquim e Penelope e a gata Valentina para serem vacinados contra a raiva.

“A vacinação é muito importante para manter os animais saudáveis e nos proteger também. Ainda vamos em casa buscar mais dois animais e trazer aqui", disse Selma, ‘mãe’ também do cão Mali e do gato Félix. "Esta é só a primeira viagem”, disse.

Já a auxiliar de serviços gerais Márcia da Silveira Amorim da Costa, 55 anos, esteve na mesma unidade e ficou surpresa positivamente com a habilidade dos profissionais que estavam aplicando a vacina.

“Eu trouxe quatro gatos e achei que fosse ser difícil, pois sempre que eu os levo para tomar alguma vacina eles ficam assustados. Hoje, foi supertranquilo, eles não deram trabalho”, comemorou.

Moradora do Centro de Nova Iguaçu, a estudante Melissa Guerra, 23 anos, levou a Polly para tomar a vacina na E.M. Marechal Mascarenhas de Morais. Ela conta que a família adotou a cadela há 15 anos, quando a encontrou na rua. A jovem garante que a melhor forma de demonstrar amor ao animal de estimação é com muito carinho e cuidados com a saúde.

“Além de brincar com a Polly, eu sempre levo ao veterinário e mantenho a caderneta de vacinação em dia. Acho fundamental termos campanhas como esta, pois eu não gastaria menos que R$ 100 para vacinar em uma clínica veterinária. Quando o animal não é vacinado, o ser humano também pode ser afetado”, alertou Melissa.

A vacina antirrábica deve ser administrada anualmente e é a principal forma de prevenção e controle da raiva. Essa doença é infecciosa, transmitida por um vírus, que afeta todos os mamíferos com letalidade de 100%. O contágio no ser humano pela raiva acontece pela mordida de cão ou gato.