Prefeitura de Nova Iguaçu disponibiliza nova recarga de vale alimentação. - Divulgação

Prefeitura de Nova Iguaçu disponibiliza nova recarga de vale alimentação.Divulgação

Publicado 27/09/2021 22:18

A Prefeitura de Nova Iguaçu fez nesta segunda-feira a recarga referente ao mês de setembro do cartão-alimentação das famílias dos mais de 66 mil alunos da rede municipal de ensino. Com isso, os beneficiários já poderão utilizar o vale de R$ 70 na compra de itens da cesta básica na rede credenciada. Esta é a oitava etapa do auxílio em 2021, 15ª desde o início da pandemia da Covid-19.

O prefeito Rogério Lisboa ressaltou que o governo tinha o objetivo de ter retomado as aulas presenciais neste mês, mas a insegurança devido as variantes da Covid-19 levaram a administração municipal a adiar para mais adiante o retorno dos alunos. Lisboa também garantiu que seguira pagando o auxílio aos beneficiários.

“Tínhamos o desejo de retomar as aulas presenciais este mês, mas optamos por aguardar um pouco mais para proporcionar mais segurança contra a Covid-19 aos nossos alunos e profissionais da educação. Ainda não definimos a nova data de retorno, mas asseguro aos pais e alunos que, enquanto as escolas não reabrirem, continuaremos prestando este auxílio que tem feito a diferença na vida destas famílias. Nova Iguaçu é um dos municípios que mais distribuiu este tipo de benefício no Brasil”, disse.



O benefício começou a ser pago há mais de um ano, desde quando as aulas presenciais foram suspensas em função da pandemia da Covid-19, em março de 2020. A primeira etapa do auxílio foi feita com a doação de cestas básicas com 15 itens. Da segunda em diante, os cartões-alimentação foram distribuídos e passaram a ser recarregados para que as próprias famílias pudessem comprar os produtos de maior necessidade.



Enquanto as atividades dentro das salas de aula não são retomadas, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) segue utilizando plataformas digitais, redes sociais e cadernos de exercícios para que os alunos das 143 escolas municipais continuem estudando periodicamente.