Polícia Militar derrubou barricadas construídas por traficantes, em Nova Iguaçu. - Divulgação/20ºBPM

Polícia Militar derrubou barricadas construídas por traficantes, em Nova Iguaçu.Divulgação/20ºBPM

Publicado 28/09/2021 17:43

A Polícia Militar realizou uma operação para derrubada de barricadas construídas pelo tráfico em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os agentes estiveram nas imediações Estrada de Madureira para realizar o serviço com forte efetivo e com uma retroescavadeira, responsável por demolir as construções irregulares.

O 20º Batalhão (Mesquita) já havia recebido as denúncias sobre as construções irregulares feita por traficantes para impedir acesso das autoridades, mas que também estavam limitando a circulação de moradores e impedindo que prestadoras de serviços, como a Light e a Cedae atendessem às demandas da região.

Com isso, a Polícia desencadeou a ação na manhã desta terça-feira, com objetivo de desobstruir as vias. Chegando ao local, os agentes ouviram barulho de fogos, supondo que fosse um alertar aos bandidos da presença das autoridades. No entanto, não houve confronto durante a operação. Ao término da ação foram recolhidos aproximadamente 10 ( DEZ ) toneladas de materiais utilizados nas barricadas, garantindo o direito de ir e vir dos moradores.