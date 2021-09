Polícia Militar reativou a cabine de patrulhamento no bairro da Prata, em Nova Iguaçu. - Divulgação/20ºBPM

Publicado 29/09/2021 12:57

A Polícia Militar reativou a cabine de policiamento do bairro da Prata, em Nova Iguaçu. A medida é uma antiga demanda dos moradores da região, que relataram aumento da criminalidade quando o posto estava fechado. A responsabilidade do patrulhamento no local é do 20º Batalhão (Mesquita).

A região é conhecida pela grande circulação de pessoas devido à passagem de nível existente nas proximidades da cabine. A reativação da mesma ocorreu graças ao apoio de um empresário da região que, em contato com a unidade, possibilitou a reforma e reabertura do posto.

Como medidas que buscam dar maior visibilidade e aumentar a sensação de segurança da comunidade, o posto conta com nova iluminação com lâmpadas de Led, que economizam energia, giroscópios novos, adesivação nova, tanto da Cabine quanto da viatura de apoio que fará o patrulhamento pela área, instalação do aparelho de ar condicionado e o banheiro em condições dignas, dando uma completa infraestrutura aos policiais militares que ali trabalharão.