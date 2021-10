Profissionais do Hospital da Posse realizam cursos e treinamento para aperfeiçoar atendimento. - Divulgação/HGNI

Profissionais do Hospital da Posse realizam cursos e treinamento para aperfeiçoar atendimento.Divulgação/HGNI

Publicado 30/09/2021 22:20

Reconhecido como hospital de ensino pelos Ministérios da Saúde e Educação, o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) vem investindo na capacitação de seus servidores. Por meio do Núcleo de Educação Permanente (NEP), profissionais estão realizando cursos com o objetivo de oferecer uma assistência de maior qualidade aos pacientes.

De acordo com o diretor da unidade, Joé Sestello, o Hospital da Posse possui grande demanda de atendimentos – cerca de 18 mil por mês – sendo, portanto, fundamentais os treinamentos e atualizações para uma atuação mais segura e qualificada aos pacientes que chegam diariamente de toda a Baixada Fluminense.

“Criamos um planejamento de capacitações para os funcionários saberem a importância da qualidade assistencial, formas de tratamento, segurança e protocolos, evitando as inconformidades assistenciais”, disse.

Segundo a Superintendente de Enfermagem, Jaqueline Patrício, que está ligada ao NEP e a organização dos treinamentos, cabe ao setor organizar, planejar e realizar os treinamentos e simulações que acontecem diariamente, conforme a rotina dos funcionários. Embora seja composto por uma equipe de enfermeiros, também são capacitados profissionais de outras especialidades. Diariamente, todos os setores são avisados sobre os treinamentos e os funcionários liberados conforme a disponibilidade. Em média, acontecem cinco capacitações por semana.

“Pensamos os treinamentos de acordo com algumas dificuldades que identificamos na parte assistencial ou administrativa, conforme necessidade do profissional e da instituição. Então nós propomos temas e preparamos a capacitação”, afirmou.

Neste mês, temas que estão diretamente associados à assistência do paciente foram abordados, como ‘Protocolo de Dor Torácica’, ‘Uso do Desfibrilador’, ‘Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP)’, inclusive com repetições para outras equipes de plantão e simulações feitas no Centro de Estudos do HGNI.

Uma das participantes foi a técnica de enfermagem Patrícia Teixeira, de 41 anos. Ela, que atua no HGNI há três anos, cuidando de pacientes do setor de enfermaria, aprovou a importância das capacitações.

“Muitos profissionais têm uma rotina intensa de trabalho e, por isso, é comum surgir alguma dúvida. Mas, com treinamentos e simulações, conseguimos rever estes temas e nos aprimorar mais”, contou.