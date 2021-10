Canis e protetores de animais podem agendar vacinação antirrábica na Prefeitura de Nova Iguaçú. - Divulgação/PMNI

Publicado 30/09/2021 16:25

Após o Dia D da vacinação antirrábica, no último sábado (25), em Nova Iguaçú, quando mais de 82 mil cães e gatos da cidade foram imunizados, a proteção aos animais entra em uma nova fase no município. A partir da próxima segunda-feira (4), canis legalizados e protetores de animais poderão agendar a vacinação de seus pets em seus próprios abrigos.



A marcação já está sendo feita pela Superintendência de Vigilância Ambiental em Saúde (SUVAM) e os interessados devem entrar em contato pelo número 2668-2300. A imunização será feita ao longo de oito semanas de forma itinerante pela cidade.



A vacina antirrábica deve ser administrada anualmente. Ela é a principal forma de prevenção e controle da raiva. Essa doença é infecciosa, transmitida por um vírus, que afeta todos os mamíferos com letalidade de 100%. O contágio no ser humano pela raiva acontece pela mordida de cão ou gato.