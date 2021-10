Nova Iguaçu conta a partir deste mês com a Patrulha Maria da Penha. - Divulgação/PMNI

Publicado 01/10/2021 16:31

Com o objetivo de acompanhar mulheres vítimas de violência doméstica que receberam da Justiça medidas protetivas de urgência, Nova Iguaçu conta, a partir de hoje (1º), com a Patrulha Municipal Maria da Penha. Ela irá observar se o que determina a Lei Maria da Penha está sendo cumprida e se a vítima não está vulnerável ao agressor.

Uma dupla de policiais, sempre um homem e uma mulher, treinados para o serviço, vai atuar, de segunda a sábado, de 10h às 18h, em uma viatura do PROEIS - Nova Iguaçu Mais Seguro. O veículo conta com identidade visual própria da Patrulha Maria da Penha, com uma faixa de cor lilás. Os policiais irão fazer uso do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (BOPM) online, que vai permitir saber os locais com maior incidência desses casos de violência doméstica.

O prefeito Rogério Lisboa destacou a referência que a cidade de Nova Iguaçu tem se tornado no que tange a ações de combate à violência doméstica e ao direito das mulheres.

“Nova Iguaçu tem se destacado por promover várias ações pelos direitos e defesa das mulheres vítimas de violência doméstica. Temos os serviços prestados pela nossa Superintendência de Políticas para Mulheres e, recentemente, criamos a Oficina Mulher Livre, que ensina defesa pessoal às mulheres. Agora, estamos ampliando essa assistência com a Patrulha Municipal Maria da Penha, que dará mais segurança e eficiência para mulheres que têm medidas protetivas da Justiça”, disse

A expectativa do projeto é assistir, em média, cinco mulheres moradoras de Nova Iguaçu por dia, complementando a Patrulha Maria da Penha já realizada pelo 20º BPM, responsável também por acompanhar casos em Nilópolis e Mesquita.