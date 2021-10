Terreno em área de proteção ambiental foi alvo de desmatamento e talude irregulares. - Divulgação

Publicado 02/10/2021 19:17

A Polícia Militar interrompeu nesta semana uma ação de desmatamento irregular em área de proteção ambiental no entorno da Reserva Biológica do Tinguá, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A operação foi realizada após recebimento de denúncia pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia.

Agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Pedra Branca chegaram ao endereço mencionado na denúncia e encontraram uma área degradada de 700 metros quadrados, onde foram identificados o corte de talude, com cerca de oito metros de altura, seguido de terraplanagem.

Um homem que estava no local se apresentou como responsável pelo terreno, mas negou ter feito o desmatamento e a terraplanagem, alegando que se tratava de movimentação antiga de terra. Ele foi detido pelos policiais e levado para a delegacia da Posse, onde o caso foi registrado.

O Linha Verde reforça a solicitação para que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253 1177.

Para telefones celulares, a opção é o APP ‘Disque Denúncia RJ’. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato. É possível denunciar também através da página do Linha Verde no facebook, www.facebook.com/linhaverdedd ou ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Lembrando que em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.