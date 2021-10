Policiais do Batalhão de Mesquita prenderam criminoso oriundo do Chapadão, em Nova Iguaçu. - Divulgação/PMERJ

Publicado 04/10/2021 20:38

Policiais militares prenderam nesta segunda-feira um traficante oriundo do Complexo do Chapadão, em Nova Iguaçu na Baixada Fluminense. O criminoso estava acompanhado de um comparsa e, segundo os agentes, teriam a intenção de implementar uma boca de fumo no bairro da Figueira.

Os policiais chegaram ao local após denúncia que chegou ao Batalhão de Mesquita de que homens estavam praticando tráfico na Estrada do Carro Quebrado. Uma patrulha foi ao local e encontrou os suspeitos. Ao visualizarem os policiais, um deles conseguiu fugir, mas o outro foi capturado.

Com o homem preso, foram apreendidos um revólver calibre 38, munições e um rádio transmissor. Os policiais o levaram para a delegacia do Centro de Nova Iguaçu, onde o mesmo foi autuado e encaminhado para a carceragem.