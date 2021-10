Estudantes de medicina da Baixada Fluminense poderão realizar prova do Enare em Nova Iguaçu. - Divulgação

Estudantes de medicina da Baixada Fluminense poderão realizar prova do Enare em Nova Iguaçu.Divulgação

Publicado 07/10/2021 21:59

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da Educação, divulgou os editais normativos para a edição 2021 do Exame Nacional de Residência (Enare). Entre as novidades, está o fato de que a cidade de Nova Iguaçu será um dos novos locais de aplicação da prova no estado do Rio de Janeiro. Antes, o exame era realizado somente na capital.

A escolha de Nova Iguaçu se deu pela facilidade de moradores de outros municípios da região metropolitana terem como chegar ao município seja por transporte público, como trem e ônibus, além de vias de ligação, como a Rodovia Presidente Dutra e a Via Light, não precisando ir até a capital.

A seleção do Enare oferecerá mais de 3,2 mil vagas de residências das áreas médica, multi e uniprofissional em 81 instituições distribuídas em todo o país. Isso representa um crescimento de aproximadamente 800% no número de vagas e de 900 % no número de instituições participantes. As inscrições poderão ser realizadas de 20 de outubro a 8 de novembro e as provas ocorrerão em 12 de dezembro deste ano.

O Enare foi criado em 2020 com o objetivo de aperfeiçoar a forma de selecionar os residentes, oferecendo benefícios para as instituições e para os próprios candidatos. As universidades federais participantes da primeira edição tiveram menos vagas ociosas, eliminaram os custos e a carga burocrática da realização dos exames individuais e ampliaram a qualificação da seleção. Para os candidatos, o exame unificado apresentou vantagens como custo menor, data única para a realização das provas, aplicação em todas as capitais, possibilidade de escolha de onde o residente queria atuar, dentre outras.