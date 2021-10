Fundação promove evento em alusão ao Dia das Crianças e dos Professores na próxima semana. - Divulgação/Fenig

Publicado 08/10/2021 21:52

Para comemorar o Dia das Crianças e o Dia dos Professores na próxima semana, a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu promove o evento ‘Entre linhas e livros: encontro com autores iguaçuanos’ que destaca o instrumento que une alunos e professores no caminho do conhecimento: o livro. Além disso será realizada na sexta-feira (15) e no sábado (16) a 1ª feira de autores e livros iguaçuanos, no espaço D, do TopShopping, no Centro de Nova Iguaçu, a partir das 10h.

A ação é organizada pelo Programa Municipal de Incentivo à Leitura e à Escrita da Prefeitura de Nova Iguaçu e tem como intuito aproximar a população e os escritores, incentivando a produção literária na cidade.

Para o presidente da Fenig, Miguel Ribeiro, a leitura é um instrumento primordial para o combate das desigualdades, promovendo o acesso ao conhecimento e às diferentes realidades. Família, escola e sociedade se integram nesse compromisso com o saber que tem a leitura como maior contribuição.

A Fundação promove regularmente ações de doação e circulação de livros, democratizando a acesso à leitura. Além disso, há quinzenalmente no local, uma tarde de autógrafos com escritores residentes no município. Caixas, que recebem doações de livros, estão distribuídas em 11 pontos estratégicos da cidade, facilitando o acesso de todos às publicações.