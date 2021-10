Vítimas internadas estão no Hospital da Posse - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 08/10/2021 21:05

Depois de registrar redução no número de internações e atendimentos pela Covid-19, o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), na Baixada Fluminense, decidiu flexibilizar às medidas restritivas que vigoravam na unidade desde o mês de agosto.

A partir da próxima segunda-feira (11), as visitas voltarão a acontecer todos os dias, por 30 minutos, em horários pré-estabelecidos pelo setor de internação. Além disso, as entrevistas médicas serão realizadas presencialmente e não mais por telefone, como era desde 19 de agosto.

É fundamental que visitantes e acompanhantes sigam as determinações de prevenção à Covid-19, como o uso de máscara, distanciamento social e que evitem circular pelos corredores do HGNI. A unidade conta com diversos dispensers de álcool gel para garantir a higienização das mãos.