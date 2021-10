Dia do Ciclista será comemorado toda data 19 de agosto em Nova Iguaçu. - Divulgação/PMNI

Dia do Ciclista será comemorado toda data 19 de agosto em Nova Iguaçu.Divulgação/PMNI

Publicado 08/10/2021 20:03

Os ciclistas iguaçuanos têm mais um motivo para comemorar. A Prefeitura sancionou a lei da Câmara Municipal que institui no calendário oficial de eventos da cidade o Dia Municipal do Ciclista, que passa a ser comemorado anualmente em 19 de agosto.

Tal medida tem como objetivo difundir o uso da bicicleta, tanto na forma de exercício físico quanto como meio de transporte e promover a conscientização da importância do ciclismo e da prática de esportes como instrumento de qualidade de vida. A data também será importante para a promoção de campanhas, eventos educativos e esportivos, incentivando o uso da bicicleta e desenvolvendo o respeito mútuo entre os ciclistas, motoristas e pedestres.

Além de instituir o Dia Municipal do Ciclista no calendário da cidade, a prefeitura vem investindo na construção de ciclovias. Até o início do primeiro mandato do prefeito Rogerio Lisboa, a cidade contava com apenas 3,2 km de pistas destinadas para o tráfego de bicicletas. Atualmente este número é de cerca de 8,795 km.

Três das ciclovias de grande destaque são a de Jardim Guandu, paralelo à Rodovia Luiz Henrique Rezende Novaes, com 2,2 km de extensão, a pista que liga o bairro da Luz a Comendador Soares, com 2,4 km, e a ciclovia existente na Av. Luiz de Lemos, da Av. Goiânia até Av. Roberto da Silveira, e a interligação deste trecho existente até a Av. Barros Junior, num total de 3,2 km. Além disso, será construída uma ciclovia que faz parte do projeto de canalização do Rio Botas e irá de Comendador Soares até Ouro preto.