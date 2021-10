Ônibus do consumidor estará na Praça do Valverde das 9h às 17h deste sábado. - Divulgação/Alerj

Publicado 08/10/2021 21:16

O ônibus do consumidor estará neste sábado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para prestar assistência para a população do município. O veículo ficará estacionado na Praça do Valverde, das 9h às 15h, oferecendo serviços de orientação jurídica sobre relação de consumo, queixas sobre a atuação de órgãos públicos, esclarecimentos de dúvidas, entre outros.

A ação é coordenada pela Comissão de Defesa do Consumidor (Codecon) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) que leva a unidade itinerante a circular por bairros da Região Metropolitana do Rio de Janeiro com o objetivo de esclarecer e direcionar os cidadãos e garantir direitos ao consumidor fluminense.

As questões que não forem resolvidas no mesmo dia serão enviadas para a sede da Codecon, onde estão disponíveis guichês de atendimento ao cidadão. Os serviços funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 17h. A Codecon recebe também demandas da população por meio do whatsapp do Consumidor: 21 99854-7060.