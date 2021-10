Câmara Municipal de Nova Iguaçu anunciou a realização de concurso público. - Divulgação/CMNI

Câmara Municipal de Nova Iguaçu anunciou a realização de concurso público.Divulgação/CMNI

Publicado 13/10/2021 20:36

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu anunciou a realização de um concurso público para preenchimento de oito vagas em aberto no órgão. Todas são voltadas para o nível superior, com salários variando entre R$ 5 mil e R$ 6,5 mil, no entanto, o presidente da casa, vereador Eduardo Reina garantiu que outros processos seletivos serão realizados.

As vagas em disputa nesta seleção são: três para analista de suporte legislativo, que exige formação em Direito, Administração ou Ciências Contábeis; duas para consultor legislativo, que exige formação em Direito, Administração, Gestão em Políticas Públicas ou Ciências Sociais; uma de analista contábil-financeiro, que exige formação em Economia ou Ciências Contábeis’; uma para controlador, que exige formação em Ciências Contábeis, Economia, Administração ou Direito; e uma para analista jurídico, que exige formação em Direito.

De acordo com o presidente Eduardo Reina, a banca organizadora já foi escolhida e, em breve, serão divulgados o edital e os meios para realização das inscrições.

“Este será o primeiro de outros concursos que irão acontecer durante nossa administração. Fiquem atentos e boa sorte a todos. A previsão é realizar o concurso no início de 2022”, disse o vereador.

O último concurso realizado pela Câmara de Nova Iguaçu foi no ano de 2016. Naquele certame, foram oferecidas 90 vagas para todos os níveis de escolaridade, incluindo o fundamental incompleto (antiga 4ª série). Na época, os vencimentos iniciais variavam de R$904 a R$8.640, de acordo com o grau de formação.