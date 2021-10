Além de ave em Nova Iguaçu, agentes apreenderam gaiolas em outra ação. - Divulgação

Publicado 13/10/2021 12:02

Agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Pedra Branca resgataram nove pássaros da fauna silvestre brasileira mantidos irregularmente em um cativeiro em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A operação ocorreu graças a denúncia recebida pelo programa Linha Verde, do Disque-Denúncia, voltado para denúncia de crimes ambientais.

Os policiais foram ao bairro Cerâmica, onde, segundo a denúncia, haveria a criação de um papagaio sem as licenças necessárias. Durante a fiscalização no interior do imóvel, a equipe confirmou a existência da ave e, segundo o responsável, não haveria nenhuma documentação pertinente ao animal visto que ele apareceu ali e o mesmo estaria procurando algum órgão ambiental para a entrega.

A ave foi apreendida e transportada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) em Seropédica, onde será tratada antes de ser devolvida ao seu habitat natural, já o homem foi levado para a Delegacia da Posse, para o registro da ocorrência.

O Linha Verde reforça a solicitação para que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253 1177, além do APP ‘Disque Denúncia RJ’ disponível para celulares. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato.