Hospital da Posse está oferecendo 32 vagas de residência médica por meio do Enare.Divulgação/PMNI

Publicado 14/10/2021 22:24

O Hospital Geral de Nova Iguaçu está oferecendo 32 vagas para os programas de residência médica para médicos interessados em fazer sua especialização em um dos nove programas da unidade. A seleção será feita por meio do Exame Nacional de Residência (Enare),

Os candidatos poderão optar por concorrer na especialização em pediatria (7), anestesiologia (4), cirurgia geral (4), clínica médica (4), ortopedia e traumatologia (4), ginecologia e obstetrícia (3), infectologia (2), medicina de emergência (2) e medicina intensiva (2), todos por acesso direto. Quase todos têm duração de três anos, exceto pelo de Clínica Médica, que é concluído em dois. Já o programa de Obstetrícia e Ginecologia é feito em conjunto na Maternidade Mariana Bulhões.

As inscrições para o Enare - organizado pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (Mec) e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e que conta com a participação de 81 instituições -, abrem na próxima quarta-feira (20) e se encerram no dia 8 de novembro. O edital foi publicado no dia 6 de outubro e as provas ocorrerão em 12 de dezembro.

A previsão é que os novos médicos residentes sejam conhecidos entre 8 e 14 de fevereiro de 2022. O profissional terá jornada de trabalho de 60 horas semanais no HGNI, com orientações a serem repassadas pela Comissão de Residência Médica (Coreme) e os representantes das especialidades.

Para ter acesso a todas as informações apresentadas no edital, efetuar a inscrição e acompanhar o processo seletivo, o interessado deve acessar o site: https://enare.ebserh.gov.br/.