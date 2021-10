Representantes de sete dos 10 municípios da Baixada Fluminense estiveram no encontro. - Divulgação/PMNI

Representantes de sete dos 10 municípios da Baixada Fluminense estiveram no encontro.Divulgação/PMNI

Publicado 15/10/2021 20:43

O Conselho da Região Turística Baixada Verde se reuniu nesta sexta-feira em Nova Iguaçu com intuito de discutir a inserção de pontos turísticos da região no novo mapa turístico brasileiro. Participaram do encontro representantes de sete dos dez municípios da Baixada Fluminense que fazem parte do conselho. Para que a Baixada Verde entre para o mapa do turismo brasileiro, que faz parte do Programa de Regionalização do Ministério do Turismo, é preciso que os municípios integrantes cumpram alguns critérios do ministério.

De acordo com Mário Lopes, assessor especial de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Nova Iguaçu, a cidade já cumpre seis das sete exigências e tem tudo para, em breve, fazer parte do mapa nacional do turismo.

“Nova Iguaçu tem um enorme potencial turístico a ser explorado, como o Parque Natural Municipal, a Vila de Iguaçu, o Pantanal do Km 34 e o entorno da Reserva Biológica de Tinguá. Além disso, temos restaurantes e bares com excelente gastronomia e uma rede hoteleira que suporta e sustenta esta demanda”, disse.

Ainda segundo Lopes, o Plano Municipal de Turismo de Nova Iguaçu está pronto para ser encaminhado para aprovação. O objetivo é atrair não somente a população iguaçuana, mas também pessoas de fora da cidade e até mesmo do país, como já acontece na Serra do Vulcão.

“Temos registros de turistas dinamarqueses, alemães, franceses e de vários outros países que vêm até aqui para desfrutar da beleza das nossas trilhas. Queremos colocar de vez Nova Iguaçu na rota turística e estamos, inclusive, conversando com as agências de turismo da cidade para que elas ofereçam pacotes voltados para a visitação aos nossos pontos turísticos”, completou.

Estiveram presentes ao encontro representantes das prefeituras de Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Duque de Caxias, Queimados, Japeri, São João de Meriti, Magé e Seropédica. O campus Nova Iguaçu da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares da Baixada e Sul Fluminense (Sindhotéis) também enviaram representantes à reunião do conselho.