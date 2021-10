Nova Iguaçu participa da Campanha Nacional de Multivacinação neste sábado. - Divulgação/PMNI

Publicado 14/10/2021 22:50

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu realizará, neste sábado (16), o dia D da Campanha Nacional de Multivacinação 2021. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinas de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias). A ação será realizada das 8h30 às 14h, no mesmo horário da imunização contra COVID-19, em 57 pontos de vacinação.

“Se por algum motivo a caderneta de vacinação de nossas crianças e adolescentes estiverem com alguma vacina em atraso, é ideal que durante este mês e, principalmente neste dia D, os responsáveis os levem até algum de nossos postos para regularizarem a situação”, disse o Secretário Municipal de Saúde Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

A vacinação de rotina do público-alvo já acontece de segunda à sexta-feira no município, das 8h30 às 16h. A Campanha Nacional ocorrerá até o dia 29 de outubro. Iniciada no começo do mês, a campanha multivacinação tem como principal objetivo ampliar a cobertura vacinal das doses de rotina, que estão abaixo do recomendado em todo o país.

A listagem dos pontos de vacinação que estão na campanha está disponível no link: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/multivacinacao/