Prefeitura de Nova Iguaçu está trocando iluminação da Via Light.Divulgação/PMNI

Publicado 15/10/2021 21:26

A Via Light está ganhando nova iluminação. A Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, começou a trocar as lâmpadas amarelas pela de led nos 200 pontos da via. Ela aumenta a visibilidade em 80% e reduz o consumo de energia elétrica em mais de 58%. A mudança de tecnologia vai acontecer em toda a cidade, que tem mais de 66 mil pontos de energia.



A troca de lâmpadas começou nas proximidades da Vila Olímpica de Nova Iguaçu e segue sentido extensão da Via Light, na altura de Jardim Pernambuco. Em seguida, será feita a outra faixa. O serviço acontece sempre a partir das 23h para não afetar o trânsito do local.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Douglas Mucciollo, após terminar a troca de iluminação na Via Light, o serviço será feito em ruas do Centro de Nova Iguaçu, e, em seguida, por bairros como Miguel Couto, Austin, Vila de Cava, Km 32 e Cabuçu.

“Essa modernização vai trazer diversas melhorias para a cidade, como o aumento da segurança e uma economia na manutenção. No mês passado, gastamos mais de R$ 3 milhões em energia elétrica, e, com a luz de led, a estimativa é um custo de aproximadamente R$ 1,4 milhão. Com essa economia, a Prefeitura pode investir mais na iluminação pública dos bairros ou baixar a tarifa de iluminação pública”, afirmou



A Prefeitura já fez o teste com as luzes led na ciclovia da Avenida Bernardino de Melo, onde foram trocadas 140 lâmpadas. A modernização também já chegou no canal do Extra, no bairro de Santa Eugênia, onde foi feito a obra de canalização e urbanização.