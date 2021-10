Nova Iguaçu vacinou crianças e adolescentes no Dia D da Multivacinação. - Divulgação/PMNI

Publicado 17/10/2021 12:19

A cidade de Nova Iguaçu vacinou 1.778 pessoas durante o Dia D de multivacinação para crianças e adolescentes realizado no sábado. A campanha tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal das doses de rotinas, que estão abaixo do recomendado em todo o país. No total, foram imunizadas 1.056 crianças e 722 adolescentes menores de 15 anos.

A professora Simone Chaves, de 37 anos, levou os filhos Lucas, de 12, e Noah, de 2 meses, ao Centro de Saúde Vasco Barcelos, no Centro, para garantir a imunização e atualizar a caderneta de vacina de ambos e reforçou a importância do SUS no cuidado da população.

“Ações como essas são muito importantes. Hoje mesmo eu conversei com meu filho que somos privilegiados por ter um programa

de vacina tão forte no Brasil pelo SUS, coisa que não existe em outros países. Nossos filhos são nossos maiores tesouros e temos que cuidar da saúde deles e da nossa”, disse.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Cavalcanti, acompanhou o Dia D no Centro de Saúde Vasco Barcelos e a imunização contra a Covid-19, que aconteceu em outro espaço da unidade de saúde.

“O Dia D de multivacinação, que acontece em todo o país, é uma forma de garantir a proteção de crianças e adolescentes contra doenças que podem ser evitadas com a aplicação das vacinas”, afirmou.

Como outubro é o mês das crianças, a Secretaria Municipal de Saúde ofereceu nas unidades com maior fluxo de atendimento um sábado agradável, com bolos, lembrancinhas, personagens e brincadeiras, tudo para acolher, de forma humanizada, as famílias.

Algumas unidades de outros bairros também fizeram uma bela recepção para receber as crianças. Na Unidade Básica de Saúde do Rancho Fundo foram colocados arcos de bola, imagens decorativas e até mesmo plaquinhas para as crianças incentivarem a mensagem mais importante do dia, que ‘minha caderneta está ok’.

A campanha nacional de multivacinação vai até o dia 29 de outubro. Aqueles que não puderam comparecer neste sábado poderão procurar um dos 57 postos de saúde de Nova Iguaçu, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, para garantir a imunização e atualizar a caderneta vacinal. A listagem dos postos está disponível no link: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/multivacinacao/