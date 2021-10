Policiais apreenderam farta quantidade de drogas em ação neste fim de semana. - Divulgação

Publicado 17/10/2021 14:17

Policiais militares do Batalhão de Mesquita apreenderam farta quantidade de drogas e material do tráfico durante uma operação para retirada de barricadas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Em outras ações do fim de semana, policiais também prender dois homens armados em diferentes pontos do município.

Na ação de derrubada de barricadas, quando os agentes chegaram ao local avistaram um grupo de homens em movimentação suspeita. Estes, por sua vez, ao avistarem os policiais fugiram, mas um homem acabou sendo capturado. Em seu poder, os agentes apreenderam um rádio transmissor e drogas.

Já em outra ação, durante um patrulhamento no Centro de Nova Iguaçu, os policiais perceberam um veículo em atitude suspeita e ao realizarem a abordagem encontraram uma pistola em posse do motorista e deram voz de prisão para o mesmo.

Já na manhã deste domingo, durante um patrulhamento no bairro Vila Carmari, abordaram um suspeito e encontraram com o mesmo um revólver e munição. Ele foi conduzido para a Delegacia da Posse e depois para a unidade do Centro, onde foi autuado e preso.