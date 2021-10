Dia 18 de outubro é comemorado o dia do médico. - Divulgação/PMNI

Dia 18 de outubro é comemorado o dia do médico.Divulgação/PMNI

Publicado 18/10/2021 19:43

Uns têm mais experiência na carreira, outros começaram a trilhar o caminho da medicina. Eles trabalham salvando vidas de pacientes, ajudam a trazer novos iguaçuanos ao mundo e buscam uma especialização. Todos têm a mesma motivação: cuidar das pessoas. Em 18 de outubro é celebrado o Dia do Médico, data marcada para homenagear e agradecer a estes heróis da saúde por todo o esforço e dedicação, principalmente nesta pandemia do coronavírus, que continua marcando inúmeras famílias. Médicos do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) e da Maternidade Mariana Bulhões contam a intensa rotina envolvendo as duas principais unidades hospitalares da Baixada Fluminense.

Embora seja um hospital com perfil de trauma, o HGNI precisou se readequar devido a pandemia. Uma das pessoas que participou dessas mudanças foi o médico infectologista Roberto Falci, de 42 anos, que coordena os setores da Covid-19 e também o Centro de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Assim como ele, outros médicos precisaram se preparar para atender o até então desconhecido coronavírus e isso foi um dos grandes desafios.

“A rotina ficou bastante diferente do que a gente já vivia. Passamos dois anos complicados, sendo que o primeiro foi muito complexo, com o surgimento dos casos. Isso certamente foi uma grande mudança nas vidas de toda a equipe do hospital que não mediu esforços todos os dias para salvar as pessoas”, relembra Roberto.

Já na Maternidade Mariana Bulhões, uma das únicas na região a atender gestantes de média e alta complexidade, a rotina também é de muito trabalho. A ginecologista e obstetra Carla Antunes, de 49 anos, faz parte da equipe que acompanha diariamente as pacientes da unidade.

“Faço visita ao lado dos outros médicos às pacientes internadas, discutimos casos clínicos e o que vai ser feito com as pacientes. Quando há cirurgias complexas, eu participo. Gosto muito de operar e de estar aqui. Na maternidade recebemos algumas mulheres vítimas da violência que acabam gestantes. É sempre muito difícil, mas buscamos ajudar conforme o direito da mulher em se defender e escolher o melhor para si”, disse.

O Secretário Municipal de Saúde e médico, Luiz Carlos Cavalcanti, agradeceu pela equipe de médicos das unidades de saúde de Nova Iguaçu e parabenizou todos os profissionais pela data.

“Da atenção básica às unidades de urgência e emergência, muito obrigado aos médicos pelo papel que desempenham, garantindo uma assistência qualificada para a população”, destaca.