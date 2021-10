Cemitério de Nova Iguaçu terá programação especial com missas e celebrações no Dia de Finados. - Divulgação/PMNI

Publicado 28/10/2021 12:23

A cidade de Nova Iguaçu terá uma programação especial para o Dia de Finados, que será celebrado na próxima terça-feira (2). A concessionária São Salvador, que administra o Cemitério Municipal da cidade, organizará missas e apresentações musicais ao longo do horário de visitação, que será das 8h às 17h.

Duas celebrações estão marcadas para acontecer na parte da manhã. Às 8h para fiéis da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e às 10h para frequentadores da Paróquia Nossa Senhora de Fátima e São Jorge. A última missa será celebrada na parte da tarde, às 16h, para os fiéis da Paróquia José Operário.

Para reforçar as medidas de prevenção à Covid-19, por conta da pandemia, a concessionária manterá os protocolos de segurança para as visitas, com uso indispensável de máscara e álcool gel. Postos de higienização das mãos estarão montados em pontos estratégicos do cemitério e terá ainda aferição de temperatura na entrada.

Os cemitérios de Austin, Engenheiro Pedreira, Japeri, Marapicu, Mesquita, Iguaçu Velho e Jaceruba - também administrados pela São Salvador - estarão abertos para visitas a partir das 8h com encerramento às 17h, seguindo os mesmos protocolos de segurança. Em Iguaçu Velho terá missa às 10h e, em Marapicu, às 9h e às 16h.