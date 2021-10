Secretário Douglas Mucciolo e Tenente Coronel Angelo Barbosa se reuniram para traçar metas. - Divulgação

Secretário Douglas Mucciolo e Tenente Coronel Angelo Barbosa se reuniram para traçar metas.Divulgação

Publicado 26/10/2021 21:43

O Secretaria de Serviços Públicos de Nova Iguaçu se reuniu com o comandante do 20º Batalhão, responsável pelo policiamento no município, com o objetivo de alinhar políticas e ações de Serviços e Segurança Pública aptas a propiciarem uma segurança de elevada qualidade ao cidadão Iguaçuano.

O secretário Douglas Mucciolo e o Tenente-Coronel Angelo Barbosa estabeleceram como norte a melhoria e a dignidade de todos os cidadãos de bem que se utilizam dos serviços públicos.

“Estamos melhorando a eficiência da iluminação pública de toda a cidade com luz de led, que permite uma maior claridade à noite. Já começamos na Via Light. Isso vai dar uma maior sensação de segurança e vai ajudar no policiamento, podendo reduzir o número de assaltos e até furtos de cabos de energia elétrica. A parceria com a Polícia Militar é fundamental para que possamos levar este e outros serviços a diversos bairros de Nova Iguaçu, garantindo mais segurança a população”, disse Mucciolo.