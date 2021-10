Praça Castro Alves deve ser aberta ao público nas próximas semanas. - Divulgação/PMNI

Publicado 25/10/2021 21:06

A Prefeitura de Nova Iguaçu vai entregar, nas próximas semanas, a mais nova área de lazer da cidade. A construção da Praça Castro Alves, no bairro da Luz, localizada ao lado do antigo prédio do Centro Integrado de Atendimento à Mulher Baixada, na Rua Coronel Bernardino de Melo, está na reta final e vai proporcionar diversão e maior sensação de segurança aos moradores da região.

Na última sexta-feira (22), o espaço de lazer recebeu a primeira fut-mesa da cidade. O equipamento terá cerca de 3.550 metros quadrados e contará também com um campo de futebol de grama sintética, área de patins, patinete, skate, BMX, além de pérgolas, paisagismo, parquinho para as crianças e um espaço multiuso.

O prefeito Rogerio Lisboa classificou a praça como sendo um dos mais importantes equipamentos de uma cidade, por reunir pessoas de diferentes idades e classes sociais.

“Esta é mais uma praça que estamos construindo do zero e vamos entregar à população. Além destes novos espaços, estamos reformando vários outros para devolver o direito ao lazer ao nosso povo. Vamos entregá-la em breve, mas esperamos deixar para trás de vez esta pandemia da Covid-19 para podermos fazer uma grande confraternização. Até lá, é importante mantermos as precauções necessárias para o enfrentamento ao coronavírus”, disse.

José Antônio Paes, 70 anos, mora na Rua Castro Alves e, do alto de seu terraço, tem uma vista privilegiada da praça. Diariamente ele acompanha o andamento da obra e revela que a vizinhança está em polvorosa com a novidade.

“A insegurança era muito grande. Nós sempre reivindicamos aos prefeitos anteriores que algo fosse feito neste terreno, mas só agora fomos atendidos. Tive vizinhos que viveram aqui a vida toda e não puderam ver o sonho ser realizado. A praça vai trazer mais pessoas para cá e mais lazer para todos”, afirmou.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF), a obra está 90% concluída e deve ser entregue em novembro. A praça está sendo erguida graças a uma compensação socioambiental por parte da construtora MRV Engenharia.