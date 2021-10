Nova Iguaçu sedia semana Lixo Zero a partir da próxima terça-feira. - Divulgação

Publicado 22/10/2021 20:47

Nova Iguaçu sedia a partir de terça-feira e Primeira Semana Lixo Zero do município. O evento é nacional e na cidade contará com o apoio da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu tem o objetivo de conscientizar a população a temas como sustentabilidade e gestão de resíduos.

Ao longo de cinco dias serão realizadas palestras, oficinas, exposição de produtos artesanais, alimentos que não agridem o meio ambiente e ações práticas, como o plantio de mudas na Serra do Vulcão. Também estão previstas ações sociais como coleta de resíduos recicláveis, doação de mudas, doação de livros e tendas institucionais para tirar suas dúvidas sobre o assunto e as iniciativas que existem na cidade.

A Fênig também está organizando a montagem de uma Ecofeira, com enda de produtos sustentáveis, tanto para uso, como alimentação. Os eventos ocorrerão na sede do Patronato, no Centro e são abertos a população. A programação, você acompanha abaixo:

26/10 – 9h às 17h – palestras

9h Abertura: Mesa redonda - A importância da gestão de resíduos nas cidades - Compromisso Lixo Zero FENIG (INEA /FENIG / SEMAM / EAE / RECICLARJ)

11h - Instituto Lixo Zero Brasil – Embaixadora Lixo Zero Kathelyn Nunes

11h30 - Palestra: Natureza sem lixo, Abelhas Protegidas e Vidas Saudáveis. Salvando Abelhas, Salvando Vidas! - Lauro M. Pantoja ADAB

12h - Instituto EAE e a Floresta do Pertencimento – Alex Vieira Biólogo, Consultor educador ambiental no instituto EAE

14h- Ações Emlurb – Rebeca Nascimento

15h - Recicla RJ - Fernanda Peralta - Coordenadora do Programa de Coleta Seletiva Solidária/ Recicla RJ

15h30 Inclusão Socioambiental - Cooperativa Coopcarmo



27/10 – 9h às 15h – palestras

9h - Educação Ambiental – Jose Arnaldo, Gestor Ambiental e Superintendente na SEMAM

10h - Biodiversidade Iguaçuana e potencial turístico - Fernando Cid, Secretário Municipal de Meio Ambiente de Nova Iguaçu

10h30 - Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu – PNMNI

11h - Case: Empreendedorismo Sustentável - Cabana do Vulcão / Suelen Sathler

12h - Economia circular e a contribuição dos Brechós

14h - Case de sucesso: Educação ambiental comunitária – Luis Fernando ONG Onda Verde

26/10 – 9h às 17h - oficinas

10h – Oficina de papel de bituca de cigarro reciclada - FENIG

11h - Oficina canteiro de flores – Horto Daiana Baltar Flores

12h - Oficina brigadeiro de aipim – Sociedade alegre agricultura familiar

14h - Oficina Compostagem – Chácara Quintal de Casa

27/10 – 9h às 15h - oficinas

10h – Oficina de brinquedos com materiais recicláveis / Reciclar e brincar: Baixada Literária

11h - Autocuidado em 10 minutos - BanhoEhBom

12h - Oficina Mapas Cartográficos em 3D – Ricardo Breguelé

13h - Oficina de brinquedos com materiais recicláveis/ Reciclar e brincar: Baixada Literária

30/10 – 8h – Serra do Vulcão

Ação de LIMPEZA e Plantio de Árvores com instituto EAE e Secretaria de Meio Ambiente – SEMAM

Ponto de encontro: Posto Shell em frente e UNIG.

Demais atividades:

- Doação de Mudas

- Coleta de recicláveis

- Tendas institucionais com orientações (EAE / Emlurb/ Cooppcarmo)

- EcoFeira: Artesanato / Brechó / Alimentos

- Doação de Livros