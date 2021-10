Câmara Municipal de Nova Iguaçu anunciou a realização de concurso público. - Divulgação/CMNI

Publicado 21/10/2021

Técnicos da Prefeitura de Nova Iguaçu apresentaram, nesta quinta-feira, o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º quadrimestre de 2021, explicando todas as despesas nas diversas pastas e seus programas. A apresentação ocorreu em audiência pública da Comissão de Orçamento da Câmara de Nova Iguaçu.

O relatório foi disponibilizado pelo contador Anibal de Almeida dos Santos, servidor da Secretaria municipal de Economia, Planejamento e Finanças. O índice de gastos com pessoal está em torno de 37,19%, menor do que no 1º quadrimestre, que foi de 44,18%. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que este índice possa ser de até 54%.

“Estamos conseguindo gastar menos com o pagamento de pessoal, o que significa economia para a cidade”, afirmou Anibal.

Ele destacou, também, que devido a esforços fiscais, a receita arrecadada até o momento já supera a previsão inicial em R$ 200 milhões, o que significa acréscimo na Receita Corrente Líquida. Outro ponto positivo é o percentual da Dívida Consolidada Líquida, 10,13%, quando o limite permitido é de 120%, conforme definido pelo Senado Federal. Na saúde, o percentual aplicado é de 18%, acima do limite mínimo que é de 15%.