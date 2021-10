Publicado 20/10/2021 23:59

Pacientes que estiveram no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) nesta quarta-feira (20), para consulta no ambulatório de mastologia, foram recepcionadas com um café da manhã. A iniciativa é uma demonstração de apoio à luta dessas mulheres contra o câncer de mama e de conscientização neste Outubro Rosa, mês marcado pela importância dos cuidados contínuos com a saúde para a prevenção e detecção precoce da doença.

Nova Iguaçu é um dos poucos municípios da Baixada Fluminense a oferecer acompanhamento com o médico mastologista, especialidade que diagnostica e trata doenças da mama. No ambulatório do HGNI são realizadas mais de 170 consultas por mês a mulheres e homens que investigam ou foram diagnosticados com o câncer de mama.

“O ambulatório de mastologia do HGNI já ajudou a salvar muitas vidas, sempre com muito empenho e prestação de serviço. É uma das únicas unidades que faz este tipo de acompanhamento e cirurgia”, explica o diretor-geral do HGNI, Joé Sestello, que reforçou a importância do autoexame. “Em caso de alterações, é fundamental procurar assistência médica o quanto antes. O diagnóstico precoce da doença leva a uma grande possibilidade de cura”.

O câncer de mama é a principal causa de morte por câncer entre mulheres de todas as faixas etárias. Pode apresentar vários sinais e sintomas, sendo os principais deles: o aparecimento de nódulos endurecidos nos seios e axilas, inchaço de toda ou parte da mama (independente de nódulo), dores na região e secreções. Hábitos saudáveis ajudam a prevenir o aparecimento da doença. Além disso, mulheres com mais de 40 anos devem fazer o exame de mamografia anualmente.

“Quando a mulher percebe o nódulo ou alteração, a primeira coisa a fazer é procurar um médico para avaliação, que irá pedir mamografia e, caso haja necessidade, uma biópsia. Se houver a confirmação do câncer de mama, o tratamento pode ser por quimioterapia, radioterapia e cirurgia”, destaca Wandir Moreira Ramos, médico mastologista, ginecologista e obstetra, que atende pacientes do HGNI que enfrentam o câncer de mama.

Uma das pacientes que compareceu à consulta nesta quarta-feira foi a auxiliar de serviços gerais Maria de Lourdes dos Santos, de 59 anos. Moradora de Belford Roxo, ela descobriu o câncer há cerca de um ano e quatro meses, após sofrer uma pancada no seio que passou a incomodar bastante. Ela conta que foi a vários hospitais até conseguir ser encaminhada para o HGNI, onde teve o diagnóstico da doença e precisou retirar a parte lesionada da mama.

“Até me emociono ao lembrar, pois estava com muito medo. Foi muito difícil, mas a equipe do Hospital da Posse me acolheu bem. Eu só tenho a agradecer ao Dr Wandir e falar para as mulheres que tem cura sim”, destaca ela.