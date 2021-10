Nova Iguaçu aplica dose de reforço em idosos a partir de 60 anos nesta semana. - Divilgação/PMNI

Nova Iguaçu aplica dose de reforço em idosos a partir de 60 anos nesta semana.Divilgação/PMNI

Publicado 21/10/2021 19:18

O município de Nova Iguaçu alcançou a marca de um milhão de doses de vacina aplicadas contra COVID-19. No total, 85% da população já recebeu ao menos a primeira dose e cerca de 63% já completou a imunização com duas doses ou dose única. Os cálculos foram feitos com base na população acima de 12 anos.

O prefeito Rogério Lisboa celebrou o expressivo alcance da vacinação na cidade e espera, em breve ter toda a população do maior município da Baixada Fluminense completamente imunizada.

“Esse marco nos mostra que estamos trabalhando incansavelmente para vencer a COVID-19 e salvar a vida dos nossos iguaçuanos. Estamos muito felizes com essa conquista, e esperamos que esse número aumente cada vez mais para que possamos chegar a 100% da nossa população imunizada”, disse.

Mas apesar do número expressivo, parte da população ainda não compareceu a um dos 24 pontos de vacinação espalhados pela cidade para se vacinar. A fase atual é de repescagem para todos os grupos acima dos 12 anos. Para se vacinar basta ter em mãos identidade, CPF ou Cartão Nacional de Saúde e comprovante de residência. No caso de adolescentes, o comprovante de residência deve estar no nome do responsável.