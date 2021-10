Policiais apreenderam armas, munições e drogas em ações no município de Nova Iguaçu. - Divulga'ção

Publicado 21/10/2021 20:55

Policiais militares apreenderam farta quantidade de drogas, armamento e equipamentos utilizados pelo tráfico em duas ações em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Também foram presos cinco suspeitos, que foram levados para as delegacias de Comendador Soares e do Centro.

A primeira ação ocorreu na Rua Ana Isabel, no bairro Aymoré, quando os policiais se depararam com três suspeitos, que ao avistarem a viatura fugiram, mas os policiais conseguiram capturar um deles. Com ele foi apreendido um rádio transmissor e drogas.

A segunda ação ocorreu quando os agentes foram verificar denúncia no bairro Riachão e se depararam com quatro suspeitos na Rua Horizonte Azul. Mais uma vez foi dada voz de prisão aos mesmos, que fugiram. Os policiais realizaram cerco na localidade e conseguiram capturar dois deles na laje de uma residência e os demais embaixo de uma ponte.

Com os detidos foi apreendido um rádio transmissor e duas bolsas com farto material entorpecente, além de uma arma e munições. Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia onde o caso foi registrado.