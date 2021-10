Policiais apreenderam drogas com dois suspeitos no bairro K11, em Nova Iguaçu. - Divulgação

Policiais apreenderam drogas com dois suspeitos no bairro K11, em Nova Iguaçu.Divulgação

Publicado 22/10/2021 18:16 | Atualizado 22/10/2021 18:21

Policiais militares prenderam dois homens com armas e drogas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um dos presos foi identificado como o traficante PQD da Coreia, que tinha um mandado de prisão contra ele.



A ação ocorreu na Rua Juvenal Valadares, no bairro K11. Os agentes avistaram dois homens em atitude suspeita e quando se aproximaram, a dupla correu. Após perseguição, ambos foram detidos e os policiais encontraram uma arma, dois rádios transmissores e drogas.



Os detidos e o material apreendido foram levados para a Delegacia do Centro de Nova Iguaçu, onde a ocorrência foi registrada e os suspeitos permaneceram presos.



Preso homem que assaltava com facão

Mais tarde, também em Nova Iguaçu, agentes em patrulhamento na Rua Ione Torres, no Centro, prenderam um homem que estava assaltando pedestres com um facão. Os agentes foram alertados por uma vítima que acabara de ser roubada e localizaram o assaltante após buscas na região. Com ele foi apreendido o facão e um telefone celular.