Nova Iguaçu fará ação p[ara mulheres vítimas do câncer de mama nesta terçaDivulgação/PMNI

Publicado 25/10/2021 22:17

A Prefeitura de Nova Iguaçu promove nesta terça-feira o projeto Outubro Rosa: um caminho para o autocuidado’, que tem por objetivo incentivar e desenvolver o autocuidado nas mulheres vítimas do câncer de mama e mastectomizadas. O evento ocorre a partir das 9h, no condomínio Vale do Tinguá.

Promovido pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Superintendência de Políticas para Mulheres, a ação é descrita como um dia de relaxamento e atividades voltadas para o cuidado com o corpo e a beleza. Na ocasião, será montado uma estrutura com roda de conversa, massoterapia, meditação e dança com o grupo ‘As Soltarinas’. As participantes receberão um kit de autocuidado com camisa do projeto, sutiã pós mastectomia e caneca.



No grupo de mulheres com mastectomia, que faz acompanhamento na Superintendência, há uma demanda enorme deste modelo específico de sutiã, que tem um alto custo no mercado. Ele é importante para a reconstrução da autoestima da mulher, propiciando a acomodação da prótese e as deixando mais seguras em relação à vestimenta e apresentação de sua imagem socialmente.



Também foi firmada uma parceria com o projeto ‘Mãos que Abençoam com Amor’. O grupo de Austin vai colocar à disposição das participantes manicure, cabeleireira, maquiadora e fotógrafa para registrar os momentos vividos no evento.



Ainda foram feitas uma roda de conversa, via facebook, com profissionais da área da oncologia e uma live no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu (Previni). No dia 25, a Superintendência de Políticas para Mulheres vai dar apoio ao Outubro Rosa, evento realizado de artesãos da Fundação Educacional de Nova Iguaçu (FENIG), na Praça Rui Barbosa, às 9h.



O Outubro Rosa é um movimento que tem como objetivo principal alertar não só mulheres, mas também a sociedade, sobre a importância de prevenção e diagnóstico precoce de câncer de mama e colo de útero.