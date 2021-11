Prefeitura de Nova Iguaí abriu 200 vagas em curso preparatório gratuito. - Divulgação/PMNI

Prefeitura de Nova Iguaí abriu 200 vagas em curso preparatório gratuito.Divulgação/PMNI

Publicado 09/11/2021 11:08

Servidores da Prefeitura de Nova Iguaçu iniciaram nesta semana a capacitação no curso de Engenharia de Custos da Caixa. A iniciativa visa a qualificação de técnicos, gestores e orçamentistas envolvidos na formulação e execução de orçamentos. A capacitação é online, voltada para os servidores que lidam com obras públicas.



Ao final do curso, será aplicada pesquisa de satisfação e emitido certificado de participação para os servidores que atingirem uma carga horária de, no mínimo, 70%. Os temas abordados são metodologia de análise de orçamentos, abordagem analítica de orçamentos para identificação dos principais custos, especialidades de orçamentos relacionados ao Orçamento Geral da União e Financiamento FGTS, Plataforma Mais Brasil (inserção de orçamentos e conceitos básicos), planilha Múltipla e planilha de levantamento de eventos, entre outros.



De acordo com o chefe de gabinete da Prefeitura de Nova Iguaçu, Jorge Mussaer, o curso objetiva prestar serviços de assistência técnica, acompanhamento, assessoria e consultoria em Políticas Públicas, relacionadas às atividades de engenharia, arquitetura, trabalho social e operacional.



“Qualificar os servidores faz parte da política do município. Isso vai dar mais agilidade nos processos e minimizar possíveis erros. Essa capacitação também vai acontecer no próximo ano”, disse.

Serão capacitados servidores de várias secretarias, como Infraestrutura, Saúde, Educação, Assistência Social, Procuradoria Geral do Município, entre outras.