Papai Noel está a espera das crianças que também terão brinquedos para se divertir - Divulgação

Publicado 16/11/2021 21:55

O Shopping Nova Iguaçu iniciou sua campanha de Natal deste ano com o tema Parque dos Ursos Polares. A decoração conta com personagens animatrônicos, muita neve cenográfica, brincadeiras radicais, uma árvore de natal de 7 metros de altura e, é claro, Papai Noel. Até o dia 24 de dezembro, as crianças podem visitar o bom velhinho de segunda a sexta, entre 13h e 22h, aos sábados das 10h às 22h e aos domingos e feriados entre 13h e 21h.

No espaço temático, para diversão das crianças, há duas pistas de snow tubing, nas quais os pequenos escorregam com boias, como se estivessem numa pista de gelo, além de tirolesa, uma miniroda-gigante e um balanço. Para acessar os brinquedos, o cliente deverá retirar o cupom no aplicativo do site e apresentar no balcão do evento. Lá, é feito um breve cadastro e o visitante entra numa fila virtual.

“O Natal é uma data de sonhos, de magia, que vai muito além das compras. Acreditamos que tema de ursos polares traz uma ludicidade para a festa e deixa o clima ainda mais especial. Esperamos que os nossos clientes aproveitem e guardem boas lembranças do Natal do Shopping Nova Iguaçu”, disse Manoilton Alves, gerente de marketing do shopping.

O shopping informou que está preparado para receber o público e garantir toda a segurança necessária, seguindo as orientações dos órgãos sanitários e as diretrizes da prefeitura. O empreendimento vai contar com dispensers de álcool gel disponíveis nos corredores, além do estímulo aos parceiros e lojistas no controle do fluxo e distanciamento social.