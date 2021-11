Mais cinco escolas retomam atividades presenciais nesta terça-feira, em Nova Iguaçu - Divulgação/PMNI

Publicado 15/11/2021 20:52

Esta terça-feira marca a reabertura de mais cinco escolas da rede municipal de Nova Iguaçu. As unidades Darcílio Ayres Raunheitti, América Xavier, Visconde de Itaboraí e os CIEPS 325 e 187 retomam as aulas presenciais. Estas unidades se juntam às oito liberadas na semana passada.

No total, 129 das 143 unidades municipais já retomaram as atividades presenciais, reiniciadas em 3 de novembro. Com a entrega destas cinco unidades, nove seguem fechadas para obras. Duas delas, a Professor Amazor Vieira Borges e Ruy Berçot de Mattos, por estarem passando por serviços mais amplos, como construção de cobertura de quadra esportiva, só terão aulas presenciais em 2022.

“A Prefeitura de Nova Iguaçu tem um projeto de reforma e manutenção de todas as 143 escolas municipais que precisou ser adiado por causa da pandemia da Covid-19. Com o avanço da campanha de vacinação e a queda do número de casos e internações na cidade, retomamos o serviço e pudemos iniciar as aulas presenciais em 121 unidades. Tínhamos o objetivo de reabrir outras 20 na última semana, mas infelizmente a chuva tem atrapalhado o trabalho das equipes de obras e o cronograma precisou ser alterado”, esclareceu o prefeito Rogério Lisboa.

A secretária municipal de Educação, Maria Virgínia Andrade Rocha, lembra que os alunos das unidades que ainda não foram reabertas seguem tendo acesso ao ensino remoto.

“Esta modalidade foi adotada desde o início da pandemia, em março do ano passado, e vamos mantê-la. Eles continuarão com as atividades remotas até que possam voltar às escolas de forma presencial", afirmou.