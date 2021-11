Evento ocorreu no auditório da Casa do Professor, no Centro do município - Divulgação

Publicado 12/11/2021 21:41

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Nova Iguaçu realizou, nesta sexta-feira (12), uma palestra no auditório da Casa do Professor, para orientar às instituições de longa permanência cadastradas sobre como requerer o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O evento ainda explicou quantos aos procedimentos necessários para as instituições que possuem interesse em se cadastrar no Conselho, para que possam oferecer um serviço de qualidade.

A palestra foi ministrada pela conselheira e assistente social Claudia Aparecida e contou com cerca de 20 pessoas, entre elas, representantes de instituições de longa permanência. De acordo com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Nova Iguaçu, Solange da Silva Brito, esse tipo de atividade ajuda a dar visibilidade ao conselho.

“Essas instituições acabam recebendo muitos idosos sem qualquer fonte de renda e ficam com dificuldades. Também foi importante conhecer esses representantes e que eles possam saber que existe esse conselho”, disse.

O BPC é um benefício da assistência social no valor de um salário mínimo para idosos com 65 anos ou mais, e pessoas com deficiência de qualquer idade que apresentem impedimentos de longo prazo, da natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que passam por dificuldades para a participação e interação na sociedade. Ainda é exigido que a pessoa seja brasileira ou naturalizada, tenha renda familiar de até ¼ do salário mínimo por pessoa calculada com as informações do Cadastro Único (CadÚnico) e sistemas do INSS.

O Cadastro único, que é administrado pelo Centro de Referência da Assistência Social, deve estar atualizado há menos de dois anos e conter o CPF de todas pessoas da família (nesse caso entra apenas o idoso).