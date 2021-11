Funcionários esclareceram dúvidas da população na Praça Rui Barbosa - Divulgação

Funcionários esclareceram dúvidas da população na Praça Rui BarbosaDivulgação

Publicado 12/11/2021 21:11

A cidade de Nova Iguaçu recebeu a Semana Estadual de Saúde da Baixada Fluminense e a nova concessionária dos serviços de água e esgoto esteve presente para estreitar o contato com a população. A Águas do Rio disponibilizou água em bebedouros para os presentes que buscavam serviços de agendamento e realização de consultas médicas, exames e, vacinação.



O diretor executivo regional da Águas do Rio, Vitor Hugo, esteve no evento e abordou questões como a importância de fornecer água de qualidade para todos.

“Consumir água limpa é um direito de todos. Estamos aqui para que os cidadãos que passaram a ser atendidos pela concessionária na Baixada Fluminense tenham essa garantia. Isso vai promover saúde e dignidade. Vamos trabalhar de forma incansável para atingir esse objetivo”, disse.



A nova concessionária disponibilizou colaboradores em todos os dias do evento, que interagiram com a população esclarecendo assuntos como fornecimento de água e coleta de esgoto, canais de atendimento, endereços das lojas comerciais, conscientização do uso racional da água, entre outros. Eles também explicaram sobre o programa Afluentes, desenvolvido pela equipe de Responsabilidade Social, que abre um canal de aproximação com as comunidades.



Para a população de Nova Iguaçu e de outras oito cidades da Baixada Fluminense, o cenário é de recomeço quando o assunto é abastecimento de água. Carlos Alberto de Souza, de 42 anos, acompanhou a chegada da Águas do Rio na cidade e visitou o espaço da concessionária na praça.

“Desde que a Águas do Rio chegou, já notei a diferença na prestação dos serviços. A empresa é acessível e atende muito bem. Aproveitei que estava passando pelo local e vim buscar informações e conhecer os serviços”, disse.