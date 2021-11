A mudança para esta nova forma de atendimento será feita gradualmente e já teve início na Baixada Fluminense - Divulgação / Light

A mudança para esta nova forma de atendimento será feita gradualmente e já teve início na Baixada FluminenseDivulgação / Light

Publicado 11/11/2021 12:57

A concessionária de energia Light foi condenada a pagar uma indenização de R$ 280 mil para familiares de um adolescente que morreu após ser eletrocutado por um cabo de energia em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em 2013. O caso correu na Justiça do Rio por oito anos e teve a decisão proferida nesta semana.

Rodrigo Amaral, de 15 anos, morreu em março daquele ano. Ele caminhava pela Estrada da Administração, em Tinguá, quando acabou sendo atingido por um cabo da rede elétrica, morrendo eletrocutado instantaneamente.

Em seu argumento de defesa, a Light alegou que o cabo que atingiu o jovem se rompeu devido a um forte temporal na região no dia do acidente e que a morte não poderia ser evitada. No entanto, o laudo da perícia que investigou o caso provou que o cabo se rompeu devido a falta de manutenção adequada da concessionária.

Conforme a decisão dos desembargadores da 26ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio do total da indenização, R$ 200 mil é destinado aos pais de Rodrigo, enquanto R$ 80 mil para os irmãos do jovem.