Projeto de Lei foi aprovado na Câmara Municipal de Nova Iguaçu.Divulgação/CMNI

Publicado 10/11/2021 20:41

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou projeto de Lei que institui a Semana Municipal do Lixo Zero no município. O objetivo é proporcionar ambientes para discussão e conscientização sobre a temática dos resíduos sólidos, envolvendo a sociedade civil organizada, Poder Público, iniciativa privada e população em geral.

De acordo com o presidente da casa, vereador Eduardo Reina, as atividades desenvolvidas relativas à nova data irão movimentar a economia e gerar novos postos de trabalho na cidade.

“Queremos fomentar a economia solidária e a inclusão social, incentivar o consumo consciente, disseminar e proporcionar a produção científica e acadêmica”, disse.

Além da Semana Municipal do Lixo Zero, outras datas foram incluídas no calendário da cidade: a Semana Municipal do Fotógrafo, a ser comemorada na semana do dia 8 de janeiro, Dia do DeMolay, em homenagem à Ordem DeMolay, e o Dia Municipal do Grupo Arimateia.