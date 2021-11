Semana foi de reencontro entre os alunos da rede municipal de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 09/11/2021 11:52

O retorno às atividades presenciais nas escola de Nova Iguaçu está promovendo diversos reencontros. Alunos do 5º ano da Escola Municipal Professora Irene da Silva Oliveira, em Vila de Cava, os amigos Davi Alexandre Martins de Paula e Bernardo Silva Santos, ambos de 10 anos, enfim, se reencontraram nesta semana. Eles não se viam desde quando as escolas foram fechadas por causa da pandemia, em 16 de março de 2020. Durante esse período, eles estudaram somente pelo ensino remoto.



Das 143 unidades escolares da rede municipal, 129 já voltaram, sendo 121 na última quarta-feira (3) e oito nesta semana. Outras 14 ainda passam por reformas e serão liberadas de forma gradativa. Duas delas, a Escola Municipal Professor Amazor Vieira Borges e a E.M Dr. Ruy Berçot de Mattos, serão entregues em 2022 por estarem passando por reformas mais amplas, como construção de cobertura de quadra esportiva.



“Foi bom rever os amigos nesse retorno às aulas. Estudar na escola é diferente que em casa. Além de me divertir, aprendo melhor, com mais facilidade”, contou Davi, que no primeiro dia de aula recebeu uniforme e kit escolar.



Diretora da Escola Municipal Professora Irene da Silva Oliveira, com 1001 alunos da Educação Infantil até a 9ª fase do Educação de Jovens e Adultos (EJA), Marjorie França Lamha detalhou a emoção dos alunos em sala de aula e dos professores ao verem a unidade em atividade novamente.



“A escola está viva de novo. Dava tristeza ver esses corredores vazios e salas silenciosas. Fico emocionada com nossos alunos correndo, brincando e estudando. Vejo alegria nos olhos deles e dos nossos educadores. Durante a pandemia, entregamos apostilas, demos aulas online e agora recomeçamos uma nova etapa”, vibrou ela. “A escola abriu agora após passar por troca do encanamento dos banheiros, pintura de refeitório, corredores e salas de aula e troca de vidro das janelas”.



Além da E.M Irene, outras sete unidades também foram abertas: Caiesp Castorina Faria Lima, E.M Capistrano De Abreu, E.M José Ribeiro Guimarães, E.M Kerma Moreira Franco, E.M Professora Iramar da Costa Lima Miguel. E.M Professor Paulo Freire e E.M Vale do Tinguá.