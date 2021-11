Nova Iguaçu retomou patrulhamento escolar com o retorno às aulas presenciais - Divulgação/PMNI

Nova Iguaçu retomou patrulhamento escolar com o retorno às aulas presenciaisDivulgação/PMNI

Publicado 09/11/2021 11:29

Com o retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino de Nova Iguaçu, o Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), convênio da Prefeitura com a Polícia Militar, começou a fazer a ronda escolar nas unidades. Viaturas, com dois agentes do “Nova Iguaçu Mais Seguro”, ficam baseadas na entrada da escola.



O patrulhamento acontece entre 7h até 20h30, quando termina a aula dos estudantes do Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os policiais do “Nova Iguaçu Mais Seguro” circulam pelas ruas próximas e em frente às unidades para dar maior segurança aos alunos e profissionais de educação.



“Junto com a Secretaria de Educação de Nova Iguaçu, decidimos escolher, inicialmente, as escolas com mais de 800 alunos, ou seja, as que têm maior movimentação. Estamos com policiamento na entrada e saída de alunos para fazer um policiamento preventivo”, afirmou o secretário Especial de Programas de Segurança Pública, Major PM Fernando Vieira Bastos.