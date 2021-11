Encontro ocorreu na sede do Patronato, no Centro de Nova Iguaçu. - Divulgação

Publicado 10/11/2021 20:28

Representantes de prefeituras da Baixada Fluminense e diretores da nova concessionária de água e esgoto se reuniram em Nova Iguaçu para discutirem os investimentos que a empresa fará em cada município. O encontro foi realizado no Centro Social São Vicente (Patronato), contou com a presença de responsáveis das 13 cidades que compõem a região

Durante a apresentação, os diretores-superintendentes Luiz Fabbriani e Cleyson Jacomini expuseram informações sobre a Águas do Rio e abordaram em números os investimentos que serão aplicados em cada município.

“A Águas do Rio é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil e está responsável pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário em 27 municípios do estado do Rio de Janeiro, incluindo nove cidades da Baixada. Vamos atender aproximadamente 10 milhões de pessoas e a nossa chegada, já impactou também a economia local, pois geramos emprego e renda nos municípios de vocês”, disse Fabbriani.



Uma das ações da concessionária é a contratação de mão de obra nos locais onde atua. A projeção é que até o final do ano, mais vagas sejam ofertadas pela Águas do Rio.

“Como forma de valorizar a mão de obra local, já admitimos mais de 600 moradores da Baixada Fluminense e muito mais ainda será feito. Serão gerados 5 mil empregos diretos e 15 mil indiretos, contemplando todas nossas 27 cidades. Afinal, fomentar o emprego e a renda da nossa área de atuação é um legado para Águas do Rio”, avalia Cleyson Jacomini.