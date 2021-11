Agentes do Austin presente recuperaram caminha de eletrodomésticos e prenderam bandidos - Divulgação

Publicado 12/11/2021 20:34

Agentes da operação Austin Presente, recuperaram nesta sexta-feira um caminhão de carga que havia sido roubado nas imediações do Arco Metropolitano, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Além da recuperação do material roubado, os policiais prenderam dois criminosos e apreenderam armas com os bandidos.

A ação teve início quando, pela manhã, uma equipe em patrulhamento recebeu informação, via rádio, de um roubo de carga em andamento nas imediações do bairro Santa Rita. Por conhecerem bem a região, os policiais deduziram que os criminosos utilizariam como rota de fuga o Arco Metropolitano.

Rapidamente a patrulha conseguiu chegar à rodovia por um acesso pela Rua Doutor Arruda Negreiros, próximo ao Cemitério de Carlos Sampaio, onde avistaram o caminhão e realizaram a abordagem, prendendo os dois criminosos em flagrante e recuperando toda a carga de eletrodomésticos.

De acordo com o comandante da base Segurança Presente, em Austin, Capitão Jader Reis, os criminosos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Nova Iguaçu, onde o caso foi registrado.