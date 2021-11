Escola da Firjan está com vagas abertas para o ensino médio até o dia 7 de novembro. - Divulgação

Publicado 12/11/2021 21:17

Jovens de Nova Iguaçu que estejam cursando ou tenham terminado o 9º ano do ensino fundamental tem até a próxima segunda-feira para se inscreverem no processo seletivo para o Novo Ensino Médio da Firjan SESI. São oferecidas 76 vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD, todas gratuitas para os estudantes do município.

Os aprovados cursarão o ensino médio, ancorado na Base Nacional Comum Curricular, juntamente com a formação técnica em parceria com a Firjan SENAI. Além disso, os alunos irão complementar sua formação com dois itinerários de área de conhecimento a serem escolhidos a cada ano (linguagem, matemática, ciências da natureza ou ciências humanas), e o itinerário inovação, com opção de aulas de robótica ou de arte/maker, com foco no desenvolvimento da criatividade a partir da arte contemporânea.

A gerente geral de educação da Firjan/SENAI/SESI, Regina Malta, destaca que a proposta da instituição é investir na formação de jovens com a perspectiva de futuro, com uma educação de qualidade, voltada para o desenvolvimento humano e tecnológico sustentável coerente com os desafios do século XXI.

“A Escola Firjan SESI reforça sua proposta de formação integral, com o Novo Ensino Médio com itinerário de Formação Técnica em parceria com a Firjan SENAI, agregando a perspectiva das Áreas de Conhecimento, da Criatividade e das Tecnologias, para preparar os jovens para os desafios da cidadania, do trabalho, da inovação e da continuidade de estudos”.

O edital completo está disponível no site www.escolafirjansesi.com.br/ensinomedio e no ato de inscrição, os interessados devem fornecer uma autodeclaração de renda familiar per capita bruta de até 1,5 salários mínimos (alguns candidatos são dispensados desta obrigatoriedade - confira detalhes no edital) e apresentar declaração de escolaridade ou certificado de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental. O processo é aberto para a comunidade em geral, com prioridade de vagas para candidatos do 9º ano da Escola Firjan SESI e para dependentes de industriários ou ex-industriários (neste caso, com até três anos de desligamento da empresa até a data de publicação do edital).