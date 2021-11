Rio,26/11/2021-NOVA IGUACU, Churrasco do Rodrigo, final da Libertadors, jogo entre Flamengo X Palmeiras,Porco Assado, torcedoes do Flamengo assam porco mascote do Palmeiras,Na Foto. Rodrigo e Leticia com filhos e amigos flamenguistas.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes

Rio,26/11/2021-NOVA IGUACU, Churrasco do Rodrigo, final da Libertadors, jogo entre Flamengo X Palmeiras,Porco Assado, torcedoes do Flamengo assam porco mascote do Palmeiras,Na Foto. Rodrigo e Leticia com filhos e amigos flamenguistas.Foto: Cleber Mendes/Agência O DiaCléber Mendes

Publicado 27/11/2021 13:50

Foram dois meses de espera desde a classificação para a grande final da Copa Libertadores, mas o dia chegou. Neste sábado, o Flamengo busca o tricampeonato da América e a nação rubro-negra está confiante. Para os torcedores, é dia de assar o porco!



Rubro-negro de carteirinha, o chef Rodrigo Barros preparou uma receita especial, batizada de ‘Porco à Uruguai’, e serviu especialmente para os amigos flamenguistas saborearem o tri da Liberta. Confiante, ele arriscou o placar e dá a receita para o time ‘assar o porco’ no Estádio Centenário.



“O Tri já está encaminhado. Hoje o Flamengo vai assar o porco igual ao que fazemos aqui no Churrasco do Rodrigo, em Nova Iguaçu. O time vai temperar o Palmeiras, colocar no espeto e depois assar em brasa quente. A diferença é que no restaurante assamos por quatro horas, mas o Flamengo vai assar em 90 minutos: vai ser 3 a 1. Aqui, eu sirvo com feijão tropeiro, arroz, aipim na manteiga e uma farofinha. O Renato também vai saber escolher os acompanhamentos lá na partida. No final é só saborear esta iguaria da culinária brasileira com mais um troféu para a galeria do Mengão”, ensina Rodrigo Barros



O empresário Pietro Bernardes garantiu que comer porco assado de véspera não é motivo de azar e garantiu que vai repetir o prato antes e depois da finalíssima entre Flamengo e Palmeiras, já comemorando a conquista de mais uma Taça Libertadores. “Comer porco de véspera dá muita sorte. Comi hoje (sexta- -feira), vou comer amanhã (sábado) e no domingo. A gente tá em busca de mais um título histórico. Tivemos algumas frustrações no ano, mas esse sábado é a redenção”, garante o rubro-negro.



Para quem ficou com água na boca de um porco assado durante a partida de logo mais, o Churrasco do Rodrigo terá o ‘fim de semana do porco’, com pratos especiais dedicados aos rubro-negros. E para aqueles que quiserem ver o jogo no restaurante (R. Luiz de Camões 133, Alvarez, Nova Iguaçu), o chef avisa que estará aberto antes, durante e após a partida.



Além disso, o torcedor que ver o jogo de logo mais no restaurante com a camisa do Flamengo e comprar ao menos um petisco ganhará um chope por conta da casa para brindar a conquista rubro-negra.



“Vamos ter várias opções de porco neste sábado. Além do porco assado em si, teremos costelinha, joelho de porco, aperitivos. E também nossa promoção. Aquele que vier vestido de rubro-negro e consumir, ganha um chope da casa. E vamos celebrar junto esse título”, afirmou.



‘Comemoração até segunda’



Se antes e durante o jogo os rubro-negros vão comer um porco, depois já é outro assunto. Para o empresário Diego Ferraz, caso o Flamengo abocanhe o tricampeonato, o destino é incerto no fim de semana.



“Vai ser 3 a 1 com gol do Michael. Vou assistir ao jogo na minha casa com meus amigos e minha família. Vou começar a aquecer hoje (sexta) e continuo amanhã (sábado). Mas depois do jogo é só comemoração até segunda-feira. Não sei para onde vou ou como vou, mas vou sair comemorando sem hora para acabar”, afirmou.