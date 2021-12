Hospital da Posse passa a oferecer novo exame de alta complexidade - Divulgação/PMNI

Hospital da Posse passa a oferecer novo exame de alta complexidadeDivulgação/PMNI

Publicado 20/12/2021 12:43

Principal emergência médica da Baixada Fluminense, o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) passará a fazer o exame de ecocardiograma transesofágico em pacientes internados que precisam confirmar o diagnóstico de alguma doença cardíaca.

O exame será feito dentro do HGNI, sem necessidade de transferir o paciente. Anteriormente, quem precisasse do ecocardiograma transesofágico era inserido no sistema de regulação, aguardava a liberação da vaga para ser transferido a outra unidade. Todo esse processo levava cerca de três meses, gerando transtorno com locomoção e assistência. A expectativa é que o agendamento já comece nesta semana.

De acordo com o diretor-geral da unidade, Joé Sestello, a oferta do novo exame irá colaborar para reduzir o tempo médio de permanência do paciente internado e também é uma forma de enfrentar a superlotação, problema diário na unidade.

“Tínhamos dificuldade em fazer este exame pela baixa oferta de vagas no Estado. Adquirimos o equipamento para realizar o exame nos pacientes internados no HGNI. Isso amplia não só a segurança assistencial aos pacientes e profissionais, como também reduz o custo que teríamos com uma futura transferência”, disse.

O ecocardiograma transesofágico é um exame auxiliar feito através de uma sonda que passa pelo esôfago da pessoa, acessando o coração. Isso permitirá ao médico ver o órgão através do cristal óptico que existe na ponta da sonda, com melhor resolução. Com a visão de maior qualidade é possível, se houver a necessidade, verificar uma patologia, fechar um diagnóstico cardíaco e iniciar o tratamento o mais breve possível.