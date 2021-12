Agentes retornaram a obra e realizaram embargo nesta sexta - Divulgação

Agentes retornaram a obra e realizaram embargo nesta sextaDivulgação

Publicado 17/12/2021 20:23

Agentes da Guarda Municipal Ambiental, em ação conjunta com a Defesa Civil Municipal, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEMDUR) e CODENI, realizaram a vistoria de obra no bairro da Luz, em Nova Iguaçu.

A construção, que se encontrava com a licença de terraplanagem e parcelamento do solo, foi notificada pela equipe na última quarta-feira devido aos impactos gerados na região após as últimas chuvas, causando transtorno aos moradores locais e aos serviços públicos.

Com a continuidade dos danos, o governo municipal embargou a obra por tempo indeterminado, até que seja apresentado o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (EIA/RIMA). No entanto, independente de culpa, a reparação pelo dano deve ser imediata.

Os responsáveis do empreendimento foram solícitos e já estão trabalhando na reparação dos sistemas de drenagem pública da região e farão obra de contenção de todos os Taludes (cortes de morro) para evitar novos acidentes até que sejam apresentados novos estudos e medidas de contenção para a emissão de uma Licença Ambiental para o empreendimento.