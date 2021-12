Detran de Nova Iguaçu fará serviços de identificação civil e carteira SEAP em mutirão neste sábado. - Divulgação/DetranRJ

Detran de Nova Iguaçu fará serviços de identificação civil e carteira SEAP em mutirão neste sábado.Divulgação/DetranRJ

Publicado 16/12/2021 13:00

O Detran de Nova Iguaçu oferecerá vagas para atendimento do público em mais um mutirão de serviços neste sábado (18). A unidade vai realizar os serviços de habilitação, identificação civil e de veículos. O posto, que fica na Estrada Santa Rita s/n, bairro Botafogo, funcionará no horário das 8h às 13h.



Para evitar aglomerações, somente pessoas que realizarem o atendimento prévio serão atendidas. Para fazer a solicitação, é preciso acessar o site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou então ligar para o tele atendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042.

O presidente do 'rogão, Adolfo Konder, espera diminuir o período de espera causado pela paralisação e diminuição dos atendimentos no período de pandemia. "Com os mutirões aos sábados, estamos reduzindo a demanda represada em função da pandemia, além de dar mais possibilidades aos usuários, já que muitas pessoas não têm tempo livre durante a semana", afirmou.



O Detran reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos e que, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, desmarque o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas.